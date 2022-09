Oude gloriën Throwback: Met deze selectie trokken we in 2014 naar het WK in Brazilië

Het WK van 2014 in Brazilië was het eerste grote toernooi voor onze 'Gouden Generatie'. We blikken even terug op de selectie en we kijken wie we deze winter, acht en een half jaar later, zullen moeten missen in Qatar.

Doelmannen Marc Wilmots moest in 2014 niet lang nadenken over zijn eerste twee doelmannen. Thibaut Courtois (Atletico Madrid) en Simon Mignolet (Liverpool) waren zeker van een plekje in de selectie van de Rode Duivels. De derde doelman op het WK zou naar alle waarschijnlijkheid Silvio Proto (Anderlecht) geworden zijn, maar in de titelwedstrijd tegen Lokeren brak de doelman zijn arm. Niemand minder dan Sammy Bossut (Zulte Waregem) nam zijn plekje in en ging als derde doelman mee naar Brazilië omdat ook Koen Casteels (Hoffenheim) niet tijdig fit geraakte. Twee van de drie doelmannen zullen er op dit WK nog bij zijn. Verdediging Toby Alderweireld (Atletico Madrid) en Jan Vertonghen (Tottenham) zullen er op dit WK net als in 2014 wel bij zijn. Daniel Van Buyten (Bayern München), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Vermaelen (Arsenal), Nicolas Lombaerts (Zenit St-Petersburg), Anthony Vanden Borre (Anderlecht) en Laurent Ciman (Standard) waren de andere zes verdedigers die Wilmots meenam naar het WK. Thomas Vermaelen zal ook aanwezig zijn in Qatar, maar dan wel als assistent-trainer. Net als de vijf andere verdedigers heeft hij zijn schoenen al even aan de haak gehangen. Slechts twee van de acht verdedigers uit 2014 zullen dus ook deel uitmaken van de kern van Roberto Martinez voor komend WK. Middenveld Ook op het middenveld zijn er twee spelers die in 2014 nog mee waren naar het WK, maar intussen hun schoenen aan de haak gehangen hebben. Steven Defour (Porto) en Moussa Dembele (Tottenham) zijn inmiddels niet meer actief als voetballer. Wie er ook niet meer zal bij zijn is Marouane Fellaini (Manchester United). De bekende krullenbol van de Rode Duivels speelt op zijn 34ste nog in China bij SD Taishan, maar is al een hele poos niet meer actief bij de nationale ploeg. Ook Nacer Chadli (Tottenham) zal er waarschijnlijk niet meer bij zijn. Met zijn transfer van deze zomer naar Westerlo hoopt hij er wel nog op, maar die kans lijkt tot op heden redelijk klein. Kevin De Bruyne (VfL Wolfsburg) en Axel Witsel (Zenit St-Petersburg) zullen er natuurlijk wel nog bij zijn. Dat is een magere score van twee op zes. © photonews Aanvallers Bij de aanvallers die Marc Wilmots in 2014 selecteerde was de amper 19-jarige Divock Origi (Lille) de grote verrassing. Hij zal er op het komende WK naar alle waarschijnlijkheid opnieuw bij zijn. Ook Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli) en Eden Hazard (Chelsea) zijn zo goed als zeker van hun plekje in de selectie van Roberto Martinez. Adnan Januzaj (Manchester United) maakt nog kans op een plekje, maar zal zich toch eerst nog moeten bewijzen bij Sevilla. Wie er zeker niet meer zal bij zijn is Kevin Mirallas (Everton). Hij speelt tegenwoordig bij AEL Limassol, maar komt al even niet meer in aanmerking voor de Rode Duivels.