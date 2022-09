Toni Kroos is duidelijk: "Zij zijn de topfavoriet voor de wereldtitel in Qatar"

Op 20 november begint het WK voetbal in Qatar. Voor Toni Kroos is er maar één grote topfavoriet in het spel.

De Europese toplanden zitten met bijzonder veel twijfel voor het WK dat steeds dichterbij komt. In een podcast ziet voormalig international Toni Kroos maar één grote kandidaat voor de wereldtitel. "Voor mij zijn de Brazilianen de topfavorieten voor de wereldtitel", zo vertelde de 32-jarige middenvelder. "Met drie à vier van die jongens (Vinicius, Rodrygo en Eder Militao) speel ik dagelijks bij Real en ik weet dus hoe goed zij wel zijn.” De laatste wereldtitel van Brazilië dateert al van 2002. De laatste vier edities gingen naar Europese landen. “Als je naar de kwaliteiten van de kern en de recente resultaten kijkt, moet je wel besluiten dat Brazilië de topfavoriet is."