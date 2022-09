Antwerp maakt indruk: "Unieke start, met wrange bijsmaak"

En of Antwerp goed bezig is? 27 op 27, veel beter kan je niet aan de competitie starten. Tegen Kortrijk gaan ze op zoek naar een unieke 30 op 30.

CEO Sven Jacques is dan ook een gelukkig man, al is er ook een minpuntje. "Dit is een perfecte, unieke start met een wrange bijsmaak", klinkt het in Sjotcast.

Conference League

"Ik denk dat de hele club wel een paar puntjes minder zou willen hebben, als we dan ook een plaatsje in de Conference League zouden hebben gehad."

"Maar: de reactie in de competitie op die utischakeling was knap. We hebben veel ervaring en maturiteit getoond, en soms ook mooi voetbal."