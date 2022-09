Custovic gelooft in stunt van Kortrijk: "Het blijft een voetbalwedstrijd"

Met negen op negen trekt Royal Antwerp FC dit weekend naar KV Kortrijk. Adnan Custovic hoopt op een stunt van de Kerels.

“Vroeg of laat zal Antwerp ook eens verliezen”, zegt Adnan Custovic resoluut over het duel met The Great Old van zondag op de website van KVK. “We moeten erin geloven. En dat doen we. Antwerp won negen keer op rij, dat is natuurlijk extra-ordinair. Ze halen veel clean sheets en hebben de op één na beste aanval, maar het blijft een voetbalwedstrijd,” zegt de KVK-coach.

Alle clubs kregen twee weken om zich voor te bereiden op de komende wedstrijd, maar KVK miste in die periode wel een tiental spelers: zes waren geselecteerd voor hun nationale ploeg, twee waren ziek, twee geblesseerd. Ilic, Selemani, Tanaka, Henen, Sych en Mehssatou waren door internationale verplichtingen ruim een week afwezig.

“De aanloop was niet ideaal. Kristof D’Haene blesseerde zich tijdens de oefenwedstrijd tegen STVV en heeft nog niet met de groep getraind. Vrijdag voor het eerst. Massimo Bruno is uiteraard nog out door zijn spierletsel. Loncar is al twee dagen ziek. Selemani landde pas woensdagavond laat. Enkele spelers bleven nog binnen of aan de kant maar zullen vanaf vrijdag mee trainen met de groep,” aldus de coach.

“Het is goed dat we pas zondag spelen, dan hebben we een extra dag om ons met zijn allen samen voor te bereiden. Niemand is onklopbaar, dat is al zo vaak bewezen. En ik hoop op de steun van onze supporters, dat ze zich zondag achter ons scharen tegen een club die altijd veel supporters in zijn spoor heeft. We zullen hun steun nodig hebben.”