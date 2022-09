KV Kortrijk-sterkhouder was vorige zomer bijna weg: "Ik hoopte op een mooie transfer"

Na een sterk seizoen had Faïz Selemani vorige zomer gehoopt op een transfer. Die kwam er uiteindelijk niet en hij bleef bij KV Kortrijk.

Vorig seizoen was Faïz Selemani goed voor 13 doelpunten en 6 assists bij KV Kortrijk. Hij droomde van een transfer en was bijna van RC Genk of het Egyptische Al Ahly. Uiteindelijk bleef hij bij Kortrijk.

"Ik was enorm teleurgesteld", vertelde Selemani aan Het Laatste Nieuws. "Maar dat is het leven. De topploegen in België weten wel wat mijn kwaliteiten zijn."

"Alle transfersoaps liggen achter mij", ging Selemani verder. "Ik focus me nu op Kortrijk. De wedstrijd tegen Genk volgende week is geen speciale wedstrijd voor mij. Ik wil gewoon beslissend zijn. Te beginnen met de wedstrijd zondag tegen Antwerp."

Selemani was al eens beslissend dit seizoen. Hij zorgde op Eupen voor de assist van het enige doelpunt van de wedstrijd. Een gouden driepunter voor Kortrijk. Ook scoorde Selemani al 2 keer dit seizoen, maar dat was telkens in een verliespartij.