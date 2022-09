Nederland, België, Duitsland, Frankrijk... wachten op signaal van FIFA, want actiesymbool voor verdraagzaamheid is nog niet goedgekeurd

De voetbalwereld is aan het wachten op een signaal van de FIFA. De wereldvoetbalbond weet dat heel wat teams met een statement zullen komen voor en tijdens het WK in Qatar, maar heeft nog geen toestemming gegeven om zichtbare actiesymbolen te dragen.

Het organisatiecomité van de FIFA World Cup staat daarmee wel onder grote druk. De groep landen die zullen deelnemen aan de 'OneLove'-campagne om integratie en antidiscriminatie te bevorderen breidt immers steeds uit. Nu heeft immers ook Engeland beslist om zich daarbij aan te sluiten. Terwijl eerder al Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen en Wales zich engageerden.

Doha kreeg al enorme kritiek op de situatie van migrerende werknemers na het publiceren van mensenrechtenrapporten waarin schendingen van de rechten van werknemers worden vastgelegd, met name degenen die hebben bijgedragen aan de bouw van sportfaciliteiten. Op 12 september organiseerde Qatar een mensenrechtenforum waarin het zijn engagement bevestigde om “discriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden, waar ze ook zijn, binnen en buiten de sportcontext."

Reem bint Abdullah Al-Attiyah, hoofd van het Mensenrechtencomité, zei dat haar land erop gebrand is om “de staat van culturele diversiteit voor het WK-publiek te respecteren, in het kader van zijn streven om de waarden van sociale vrede, respect en acceptatie van de ander.”

Ze voegde eraan toe dat "wat de Qatarese samenleving van dit publiek verwacht, een overweging is van haar waarden en gewoonten."

Qatar vraagt om "Qatarese en Arabische tradities te respecteren"

Wereldkampioen Frankrijk en zeven andere Europese teams zullen hartvormige badges dragen met zes parallelle strepen, hun kleuren herinnerend aan de LGBT-vlag, in een boodschap tegen discriminatie.

De Nederlandse voetbalbond, die de campagne leidt, koos de zes kleuren om "alle erfenissen, achtergronden, geslachten en seksuele identiteiten te vertegenwoordigen".

Qatar verklaarde eerder dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht verboden zijn en worden bestraft volgens de wetten van het land, en vroeg alle deelnemers en expats om de Qatarese en Arabische tradities in het algemeen te respecteren.

Human Rights Watch zei vrijdag dat “alle voetbalfederaties een beroep moeten doen op de Qatarese autoriteiten om ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd op basis van geslacht of seksuele geaardheid, ongeacht of ze Qatarees of buitenlands zijn, tijdens of na het WK."

En de Britse krant Daily Mail meldde dat de FIFA de bovengenoemde teams nog geen toestemming heeft gegeven om armbanden te dragen ter ondersteuning van LGBT's of tegen discriminatie, hoewel Engeland hen hierover wel heeft aangeschreven.