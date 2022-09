Vanhaezebrouck zag Cercle Brugge van coach wisselen: "Hoef dat niet te begrijpen" en "Hebben een vermoeden van de impact, maar ..."

AA Gent neemt het zondag na de interlandbreak op tegen Cercle Brugge. De bezoekers wisselden ondertussen van trainer.

"Of ik dat begrijp? Ik moet dat niet begrijpen hé", gaf Hein Vanhaezebrouck aan op zijn persconferentie vrijdag in de Ghelamco Arena.

"Ik ben geen bestuurder. Dat is werk voor een bestuur. Trainers doen hun taak, hun job. Voor een coach is het nooit plezant om je werk niet verder te kunnen zetten, maar het hoort bij de job."

Efficiëntie

"Ik zag niet echt een ander Cercle Brugge dan vorig seizoen. Het enige verschil was dat ze minder efficiënt waren misschien dan vorig jaar. Dat heeft hen al wat punten gekost, dat zal er wel mee te maken hebben."

"Wat de impact is van de coachwissel? Dat is altijd moeilijk te voorspellen. We hebben een vermoeden, maar we zullen zien zondag of ons vermoeden juist is."