Lierse Kempenzonen nog op zoek naar extra supportersbussen

Lierse Kempenzonen speelt morgen in de vooravond op bezoek bij SK Beveren in de Challenger Pro League.

De bezoekers kregen voor deze wedstrijd 750 tickets. Daarvan zijn er momenteel al 500 verkocht, maar de kans dat er 750 verkocht worden is niet groot.

Dat heeft niet te maken met het feit dat er geen supporters meer zijn. “Het probleem is de combiregeling”, zegt Joeri Van Genechten van de supportersfederatie van Lierse K. aan Gazet van Antwerpen.

“We trekken met een tiental bussen richting Beveren en die zitten overvol. Door de hoge kostprijs slaan supportersclubs de handen al eens in mekaar om gezamenlijk een autobus te huren. De vraag naar tickets is er wel, maar het vervoer niet. We hopen nog enkele bijkomende supportersclubs boven de doopvont te kunnen houden.”