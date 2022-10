Lommel legt RWDM over de knie en gaat voorlopig samen met Lierse Kempenzonen aan kop in Challenger Pro League

Met het onderling duel tussen Lommel en RWDM stond in de Challenger Pro League dit weekend al een ontmoeting op het programma tussen twee clubs met ambitie.

RWDM geraakte in het Soevereinstadion in de aanvangsfase aan enkele mogelijkheden. Nadien herstelde Lommel het evenwicht. Een sprankelend spektakel was het echter niet in de eerste helft. De doelpunten zouden pas na rust volgen.

Onmondig RWDM

De bezoekers dwongen uitstekende kansen af, maar waren onmondig voor doel. Bij Lommel zagen ze hun kans schoon: de thuisspelers sloegen wel twee keer toe. Eerst kort na het uur via Cauê, die van dichtbij de 1-0 maakte. Belghali stelde met zijn deviatie de overwinning voor zijn ploeg veilig. Daar veranderde het strafschopdoelpunt van Biron (2-1) niets meer aan.

Lommel gaat zo voorlopig aan de leiding in de Challenger Pro League, samen met Lierse Kempenzonen. Beide ploegen hebben 12 punten. Met uitzondering van Lommel moet de volledige top 6 wel nog in actie komen dit weekend. Beerschot krijgt zaterdagavond nog de kans om voorlopig naar de leiding te springen in de thuiswedstrijd tegen Deinze.