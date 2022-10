Topaffiche in Serie A draait uit in voordeel van troepen van Mourinho: Inter geeft zonder Lukaku voorsprong weg

De topaffiche van het weekend in de Serie A is al achter de rug. Inter, zonder Lukaku, zag Mourinho triomferen in Milaan: zijn spelers namen de drie punten mee naar huis.

Ook bij Internazionale kijken ze reikhalzend uit naar de terugkeer van Romelu Lukaku. De Belgische spits was echter nog altijd niet fit bevonden en dus moesten Džeko en Lautaro Martínez de klus zien te klaren vooraan. Het was hun ploegmaat Dimarco die de score opende. Binnen de tien minuten maakte Paulo Dybala echter opnieuw gelijk. Zo bleef het in het grootste gedeelte van deze wedstrijd aan Inter om initiatief te nemen. Dat deed het ook, maar het leverde weinig op. De meeste pogingen misten het kader. Drie keer tussen de palen en twee keer raak Dat was ook bij Roma het geval, maar dat had aan drie ballen tussen de palen wel genoeg om twee keer te scoren. Smalling lukte een kwartier voor tijd immers nog de 1-2. Het als achtste gerangschikte Inter staat ondertussen al acht punten achter leider Napoli. Roma doet het iets beter met een vierde plaats en vier punten minder dan Napoli.