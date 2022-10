Komt ook WK van Thibaut Courtois in gevaar? Hij staat even aan de kant met een blessure

Na de blessure van Alexis Saelemaekers staat ook Thibaut Courtois even aan de kant.

Real Madrid kwam vandaag zelf met een statement op zijn website. Daarin meldt het kort dat de Belgische nummer één aan de kant staat met sciatica of ischias.

"Na tests die zijn uitgevoerd op Thibaut Courtois door de medische dienst van Real Madrid, is bij de speler linker ischias vastgesteld. Verdere evolutie laat op zich wachten."

Ischias is een term die gebruikt wordt voor forse pijn in het been, vaak een zenuwpijn. De oorzaak van deze pijn is niet duidelijk, deze kan in de rug liggen of in de bil of in het been. Bij een ernstige pijn kan een revalidatie van minstens twee maanden volgen.

Het WK begint al over exact zeven weken.