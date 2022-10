Twee goals en toch geen matchwinnaar: "Kijk naar de stand, daar wordt niemand blij van - we zijn gebuisd"

Hugo Cuypers had zomaar de matchwinnaar kunnen of moeten zijn in de wedstrijd tussen Gent en Cercle Brugge, maar het draaide anders uit.

Tot twee keer toe wist Hugo Cuypers AA Gent terug langszij te brengen tegen Cercle Brugge, maar het volstond niet voor puntengewin: 3-4. 14 op 30 is gebuisd "De ontgoocheling is groot. We komen drie keer terug, maar elke keer komen die tegendoelpunten. Vier tegendoelpunten, dan wordt het moeilijk", aldus Cuypers. "We hebben collectief steken laten vallen." "De stand? 14 op 30, daar wordt niemand blij van. Dat is een buis op het rapport. Gelukkig komt er nu snel een wedstrijd in de Conference League. De snelle opeenvolging van matchen kan misschien in ons voordeel zijn."