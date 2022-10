Fans van Atlético Madrid hebben er vertrouwen in: "Het wordt een makkelijke match"

De fans van Atlético Madrid hebben er alle vertrouwen in dat hun ploeg Club Brugge zal kloppen vanavond. Tegelijkertijd is het de ideale moment om het Belgisch bier uit te proberen. Afwachten wie nadien de grootste kater zal hebben.

Het Nieuwsblad ging in de Brugse binnenstad op zoek naar fans van Atlético Madrid. Ze verwachten niets minder dan de drie punten tegen Club Brugge. “Het wordt een makkelijke match”, zeggen Nuria (20) en Alba (20) lachend. Beiden zijn ze van Spanje en op Erasmus in Luik. “Het is voor ons de ideale manier om wat meer van België te ontdekken en onze favoriete ploeg aan het werk te zien”, zeggen de studenten.

Ook Spanjaard Julen (29) is met zijn vrienden in Brugge. “Het is een fantastische stad om te bezoeken. Heel veel mooie gebouwen en niet onbelangrijk, we hebben al veel verschillende soorten bier uitgeprobeerd”, zegt hij. “Leuk om voor de match dus nog even een bezoekje te brengen aan de stad.”