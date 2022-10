Sander Coopman is bijna helemaal terug: "Dit was het ideale moment om te tonen wat ik nog in mijn mars heb"

Na veel blessureleed bij Antwerp is Sander Coopman bij SK Beveren terug naar zijn beste vorm aan het groeien.

SK Beveren deed Lierse pijn met een 5-0 overwinning. Sander Coopman deed zijn duit in het zakje. “Dit was het ideale moment om te tonen wat ik nog in mijn mars heb”, vertelt de 27-jarige aanvallende middenvelder. “De voorbije weken heb ik al eens twee en tien minuten mogen invallen. Die eerste invalbeurt, thuis tegen Standard, was ook heel emotioneel. Of ik me nu opnieuw voetballer voel? Ja, al een tijdje. Sinds ik dagelijks meetrain en de spanning van de matchen beleef, ook al zit ik op de bank. Dat heb ik hard gemist. Conditioneel is het als invaller lastiger dan als basisspeler. Maar de laatste weken heb ik conditioneel stappen gezet. Ik recupereer de zware trainingen ook steeds beter”, vertelde hij tegenover Gazet van Antwerpen.