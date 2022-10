Witsel terug naar de Jupiler Pro League? Vader geeft het (opvallende) antwoord

Axel Witsel speelt vanavond met Atletico Madrid tegen Club Brugge. Vader Thierry Witsel werpt een blik op de toekomst.

Vertonghen, Alderweireld en Chadli keerden terug naar de Jupiler Pro League, maar volgens vader Thierry lijkt dat helemaal geen optie voor Axel Witsel.

“Ik geloof niet dat Axel ooit nog in België zal voetballen. De jaren hebben geen vat op hem en hij wil zo lang mogelijk in een topcompetitie voetballen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als mijn zoon zou terugkeren naar pakweg Standard, zouden de verwachtingen misschien onrealistisch zijn. Wie weet keert Axel wel ooit terug naar Sclessin in een andere rol. Hij volgde alvast zijn trainerscursus, maar dan moet hij wel bij de jeugd beginnen, hoor.”