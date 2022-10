Bij West Ham United zijn ze vol lof over Anderlecht: "Ik zie Anderlecht als een Europese topclub"

Net zoals Anderlecht is West Ham United niet zo goed aan het seizoen begonnen. Tijd om iets recht te zetten in Europa voor beide. Declan Rice is alvast vol lof over Anderlecht.

Coach David Moyes rekent op sterkhouder Declan Rice. "Het is ongelofelijk hoe belangrijk hij is geworden op korte tijd", vertelde Moyes op de persconferentie voor het duel. "En dan bedoel ik zowel bij ons als bij Engeland. Bij de nationale ploeg zie ik hem samen met Harry Kane als de belangrijkste speler", stak hij de loftrompet af. .



Rice zelf is alvast onder de indruk van de naam Anderlecht. "Ik zie Anderlecht als een Europese topclub. Toen ik de loting zag, wist ik meteen dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Jan Vertonghen speelt er en Josh Cullen had er ook goeie dingen over te vertellen", volgens de Engels international.





Volg Anderlecht - West Ham Utd live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.