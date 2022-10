Extreme energiekosten dwingen Rupel Boom om uit te wijken naar zondagmiddag

Het feest in Boom zal verplaatst worden van zaterdagavond naar zondagmiddag. Dit omwille van de hoge energiekost.

“Wanneer de omschakeling gaat gebeuren, weet ik nog niet”, zegt gerechtigd correspondent Dirk Claes tegenover Gazet van Antwerpen. “We zetten de nodige stappen, maar het hangt niet alleen van de club af. We moeten nu onze tegenstanders verwittigen, want als je tijdens het seizoen de speeldata wil wijzigen, moet ook de tegenstander daarmee akkoord gaan. De partij tegen de U23 van OH Leuven is al in orde. We hopen nu snel op een akkoord met Wezet, Dessel en de beloften van Antwerp.”

Op het oefencomplex blijven de avondtrainingen wel gewoon doorgaan. Daar beschikt de club over ledverlichting die veel duurzamer is dan de verlichting in de Parkstadion.