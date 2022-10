Goed nieuws voor KAA Gent dat sterkhouder ziet terugkeren voor de Conference League

De lijdensweg van Julien De Sart lijkt ten einde. Nadat hij vorig seizoen werd geopereerd aan de buikspieren moest hij in de voorbereiding een operatie aan de adductoren ondergaan. Nu lijkt hij volledig terug fit te zijn.

Julien De Sart zit terug in de selectie van KAA Gent. Dit voor de belangrijke Europese confrontatie tegen het Zweedse Djurgårdens IF. De middenvelder is terug volledig fit bevonden en klaar om terug zijn rol op te eisen bij de Gentenaars.

Europees loopt het vlot voor KAA Gent met vier op zes. Dit is echter niet het geval in de competitie waar de Gentenaars op de 9de plaats staan met 14 op 30. De terugkeer van Julien De Sart lijkt belangrijker te worden voor KAA Gent.