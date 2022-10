Mazzu over ploeg die verzwakt zou zijn ten opzichte van vorig seizoen: "Niet mijn rol om te vergelijken"

Felice Mazzu hoopt op een kentering en die mag zo vlug mogelijk komen. Tegen West Ham al. "De match van zondag tegen KV Mechelen is misschien wel belangrijker, maar we gaan deze competitie niet laten schieten."

Het toont aan dat er toch wat druk op de ketel zit. Felice Mazzu mag dan nog steeds het vertrouwen van het bestuur hebben, lang mag de slechte reeks niet meer blijven duren. "Ik wil ook dat het blijft duren. Ik weet dat ik nog altijd steun krijg. Ik probeer zo correct mogelijk te zijn. Maar het leven is wat het is en we zullen wel zien wat er nog gebeurt."

In ieder geval is de kritiek hard. Voor zijn spelersgroep en voor hemzelf. "Ik sta nog altijd achter wat ik zei na de match tegen Charleroi. Er was intensiteit en er werden kansen gecreëerd. De groep is dan ook heel positief en we wachten op dat moment van déclic. Je mag akkoord zijn of niet met mij. Zolang het over het beroep voetbal gaat, heb ik er geen last van. Wel als het over de mens zou gaan. Ik blijf werken op dezelfde manier."

Veel analisten wijzen ook het verschil in kwaliteit aan met vorig seizoen. Na het vertrek van Gomez, Zirkzee, Kouamé en Cullen lijkt de ploeg toch verzwakt te zijn. "Het is niet mijn rol om te vergelijken met vorig seizoen. Ik moet de beste ploeg op het veld zetten met wat er mij ter beschikking staat."

Intussen gaf hij wel een signaal naar zijn spitsen en haalde de jonge Lucas Stassin (18) bij de selectie. Die scoort wel vlot bij de beloften en maakt ook indruk tegen de veel oudere verdedigers. "We zullen zien of hij morgen op de bank zit, maar in ieder geval zou het verdiend zijn. Hij doet goeie dingen bij de beloften. Het is misschien een kans voor hem en een signaal voor de jonge gasten."