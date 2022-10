Rode Duivels houden FIFA-ranking ondanks nederlaag tegen Nederland

De Rode Duivels blijven tweede op de FIFA-ranking, na leider Brazilië. De officiële bekendmaking volgt donderdag.

De laatste publicatie van de wereldranking dateert van 25 augustus. In de top tien is er maar één wijziging: Italië springt over Spanje en wordt zesde.

De voorsprong van Brazilië op de Rode Duivels wordt wel iets groter. Die gaat van 16 naar 24 punten. Argentinië blijft nummer drie.

De volgende wedstrijd van de Rode Duivels is op 18 november in Koeweit tegen Egypte. Op 23 november spelen de Rode Duivels op het WK in Qatar tegen Canada.