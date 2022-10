Vertonghen spreekt steun voor Mazzu uit: "Er is veel mogelijk met deze combinatie spelersgroep-trainersstaf"

Voor veel jonge gasten van Anderlecht wordt het morgen de eerste keer dat ze een ploeg van het niveau West Ham zullen tegenkomen. Voor Jan Vertonghen natuurlijk niet. "Ik heb ze altijd als een slapende reus gezien en nu zijn ze wakker", aldus de verdediger.

Jan, de eerste weken bij Anderlecht zijn waarschijnlijk niet verlopen zoals je gehoopt/verwacht had?

"Nee, niet echt. Ik wil natuurlijk altijd winnen, bij welke ploeg ik ook speel. Maar ik heb toch het gevoel dat er een positieve lijn in de groep zit. En het verlies zondag was ook een ander verlies. Wat ik bedoel? We misten de kansen om te winnen, maar we hadden ze wel. De manier waarop we die wedstrijd zijn ingegaan was ook goed."

Hoe gaat de spelersgroep daarmee om?

"Ik vind het allemaal heel toffe gasten die ook supergoed kunnen voetballen. Maar die jonge gasten hebben ook sturing nodig, zoals ik vroeger. Daar spelen ik en de andere ervaren jongens een rol in. Ik heb echt het gevoel dat we één blok zijn. Er wordt op training ook superscherp getraind. Ik heb het gevoel dat we eerder wachten op een moment waarop het allemaal samenvalt."

We zagen toch ook frustraties zondag tegen Charleroi.

"Dat is normaal als je niet wint en als je voelt dat je de betere ploeg bent. Ik ben ook gefrustreerd, maar ik zou nog gefrustreerder zijn als ik niet dat gevoel had dat de progressie er is."

Jij ziet dus licht aan het einde van de tunnel, met de manier van werken momenteel?

"Met deze combinatie spelersgroep-trainersstaf zijn mooie dingen mogelijk. We willen dat echt laten zien. Ik denk wel dat het publiek morgen achter ons zal staan. Mijn ervaring is dat Europese avonden nog iets anders zijn. We zagen Club Brugge gisteren ook winnen. Daar wordt over gesproken in de kleedkamer. Daar willen we ook naartoe, maar dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren."

Kan je straks direct de klik maken na dat verlies? De Conference League is natuurlijk een andere competitie.

"Het is goed dat er zoveel wedstrijden zijn. Anders worden de weken wel heel lang na zo'n verlies. We kunnen een aantal tactische dingen proberen en jongens minuten geven die ze nog niet kregen."

Er wordt veel gesproken over het systeem. Hoe zie jij die driemansverdediging?

"De laatste tien jaar heb ik toch meestal met drie achteraan gespeeld. Ik heb veel goeie ervaringen met dit systeem. Dit moeten wij kunnen. We staan er als spelersgroep dan ook achter."

Hoe kijk jij naar West Ham. Je kent ze wel.

"Het is mooi om tegen een grote naam te kunnen en mogen spelen. Voor die jongens is dat iets nieuwer dan voor mij. Voor hen is dat goed om kennis te maken met een ploeg van dat niveau. Ik heb altijd naar hen gekeken als een slapende reus. Voor mij zijn ze nu top zes-zeven in de Premier League. Of ze de Conference League belangrijk vinden. In mijn ervaring telt in Engeland enkel de competitie en de Champions League."

Over de CL: hoe kijk jij naar de prestaties van Club Brugge?

"Ik vind het enkel goed voor het Belgisch voetbal. In Europa supporter ik voor Belgische ploegen. Ik weet dat anderen daar anders naar kijken, maar ik hoop dat wij uiteindelijk ook in die positie zullen komen. Het Belgisch voetbal kan er enkel beter door worden."

De helden van 1976 worden morgen gehuldigd. Beseffen de jonge gasten in deze groep dat er een periode was dat Anderlecht Europese finales speelde en ze ook won?

"Dat weet ik niet. Ik wel en ik ken ook de namen. Maar da's ook van voor mijn tijd. Mijn eerste voetbalherinneringen? Dat moet het WK 1994 geweest zijn. Van die tijd heb ik ook nog alle Panini-stickers."