Haaland oogst applaus op alle banken, ook bij Nederlandse Ballon d'Or-winnaar: "Mix van drie spelers in één"

Erling Haaland kan momenteel gewoon niet stoppen met scoren. Ook de Nederlandse Ballon d'Or-winnaar Ruud Gillit kijkt naar hem met grote ogen.

Ruud Gullit probeerde bij beIN Sports te verklaren waarom het zo goed klikt tussen de Noorse spits en Manchester City. "Ik denk dat hij naar de juiste ploeg is gegaan. Hij wil niet veel lopen, hij wil gewoon in de box zijn. Met zijn gestalte wint hij ook gemakkelijk de kopduels."

Een beetje van Ibrahimovic en Mbappé

Dat is uiteraard slechts één van zijn vele kwaliteiten, want Haaland is zo'n complete speler. "Het is een mix van drie spelers in één. Hij heeft een beetje van Ibrahimovic, soms de snelheid van Mbappé en hij heeft ook goede voeten."

Kort samengevat: hij is gewoon héél, héél erg goed. "Hij is exceptioneel. Messi is ook een freak of nature, maar deze kerel is ongelooflijk."