Een dag na ontslag Lopetegui heeft Sevilla al een andere coach en het is een oude bekende

Adnan Januzaj heeft een nieuwe coach. De Argentijn Jorge Sampaoli neemt over van Julen Lopetegui, die gisteren ontslagen werd na het verlies tegen Borussia Dortmund in de Champions League.

De 62-jarige Sampaoli tekende een contract tot 2024 bij de club uit Andalusië. Woensdagavond, 24 minuten na de 1-4 nederlaag tegen Dortmund, kondigde Sevilla al het ontslag aan van Lopetegui. Sampaoli keert terug in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, waar hij in het seizoen 2016/17 ook trainer was.

Toen leidde hij Sevilla voor het eerst in zes jaar weer naar een plaats in de topvier van La Liga met bijzonder aanvallend voetbal. Daarna werd hij bondscoach van Argentinië en ging hij ook nog aan de slag bij Santos, Atlético Mineiro en Olympique Marseille. Hij moet Sevilla weer naar CL-voetbal proberen leiden, maar de achterstand bedraagt al tien punten op Real Betis.