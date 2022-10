Doelmannensituatie bij Gent is geen probleem momenteel: "De resultaten zullen bepalen of het een heel seizoen duurt"

Bij AA Gent is er momenteel een rotatiesysteem in voege voor de doelmannen. Paul Nardi staat vanavond waarschijnlijk aan de aftrap tegen Durgardens en Davy Roef neemt de competitiematchen voor zich. Maar hoelang nog?

Nardi is alvast niet van plan om Roef iets slechts toe te wensen. "Dat noem ik slechte mentaliteit. Anderen iets slechts toewensen, krijg je gegarandeerd terugbetaald. Karma. In het leven, in het algemeen. Dat heb ik nog nooit gedaan, zelfs niet toen ik tweede doelman was", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De twee voeren volgens Nardi een gezonde concurrentiestrijd. "We praten er niet over, maar onze relatie is goed. Momenteel gaan we er ook goed mee om. We presteren allebei. C'est le terrain qui parle. En als er een fout wordt gemaakt, weet ik niet eens of onze situatie daar de oorzaak van is. In het voetbal kan dat altijd gebeuren.”

Maar gaat dit een heel seizoen duren? "Bwa, de resultaten zullen bepalen of het een heel seizoen duurt. Als het goed gaat en de twee doelmannen presteren, waarom zou je dan veranderen? Het verandert niets aan hoe ik werk. Toen ik bij clubs wist dat ik wél altijd zou spelen, trainde ik niet anders.”