'CL-doelpuntenmaker van Chelsea 4 tot 6 weken uit door een knieblessure'

Wesley Fofana is 4 tot 6 weken uit. In de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan liep hij een knieblessure op.

In de CL-thuiswedstrijd tegen AC Milan opende Wesley Fofana halfweg de 1e helft de score. Even later blesseerde hij zijn knie en hij moest voortijdig naar de kant.

Na onderzoeken bleek dat Fofana zijn knie verstuikt had. Volgens Sky Sports is hij 4 tot 6 weken uit.

Fofana verhuisde afgelopen zomer van Leicester naar Chelsea. De Londense club betaalde meer dan 85 miljoen euro voor de centrale verdediger.