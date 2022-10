Leermeester Caluwé denkt dat hij de ideale leerschool had: "Met een beperkt budget werken heeft zijn voordelen"

Fi Van Hoof (81) is de man die Tom Caluwé naar KV Mechelen haalde als assistent-coach en hem intussen ook opleidde voor zijn functie als sportief directeur. De transfer naar Club Brugge doet de legendarische bestuurder van KVM dan ook heel veel deugd.

"Ik ben ­supercontent voor Tom. Dit is een mooie ­beloning voor zijn harde werk van de voorbije jaren. Hard werken en weinig tralala verkopen: dát is Tom", zegt hij in GvA. "Tom Caluwé is een voetbalkenner. Iemand met een oog voor talent en met een goed zicht op het spelletje. Dat merk je meteen als je met hem over voetbal praat."

Bij KV Mechelen moest Caluwé op elke euro letten. Bij Club zal een nieuwe wereld voor hem opengaan. "Maar met een beperkt budget werken heeft ook zijn voordelen als sportief directeur. Je weet perfect hoe ver je mag gaan. Bij KV heeft hij ­bewezen dat hij met een klein budget toch heel goed werk kan leveren. In Brugge zal zijn transferbudget wellicht een veelvoud zijn van dat bij KV. Het is een mooie stap vooruit. Als je ambitieus bent en zo een kans krijgt, dan mag je die niet laten liggen."