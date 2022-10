KV Oostende niet te spreken over zwaardere schorsing Atanga: "Volledig buiten proportie"

Bij KV Oostende reageren ze boos over het feit David Atanga nu toch de originele straf krijgt opgelegd.

KV Oostende had eerder in beroep bij het Disciplinair Comité een schorsing van een week en een met uitstel verkegen voor Atanga. Maar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal ging daar tegen in beroep en Atanga wordt nu dus geschorst voor drie effectieve weken en een met uitstel.

Gauthier Ganaye van KV Oostende vindt die overdreven. “Atanga had geen enkele intentie om Galarza van Genk in het gezicht te raken. Hij keek op het moment van de actie zelfs niet naar de speler in kwestie. Daarnaast raakt hij de speler weliswaar wel met de arm, maar al zeker niet door middel van een elleboogstoot.”

“Deze sanctie is dan ook volledig buiten proportie. We kunnen niet anders dan deze straf nu te aanvaarden maar we stellen ons grote vragen bij dergelijke beslissing. We zijn trouwens ook nieuwsgierig of het geval van de lijnrechter die meerdere van onze spelers heeft beledigd, met dezelfde vastberadenheid zal worden opgevolgd”, besluit hij scherp.