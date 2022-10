Ronny Deila heeft duidelijk doel: "Heel België wil die match zien"

De Waalse kraker tussen Charleroi en Standard is en blijft iets speciaals. Dat weten ze ook bij de Rouches maar al te goed.

"Zo'n confrontaties met al die sfeer? Dat is super om te hebben. We hebben geluk dat we zo'n wedstrijden kunnen en mogen spelen", aldus coach Ronny Deila op zijn persconferentie.

Heel België

"Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We willen laten zien dat de match tegen Seraing een ongelukje was."

"Voor heel België is de match van tel. Iedereen wil die match zien. We voelen de positieve energie errond en willen ons zo goed mogelijk voorbereiden."