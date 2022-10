Verheyen pleit Hoedt vrij bij tegentreffer RSCA en is streng voor andere schuldige: "Dan word je knettergek"

Die ene tegentreffer is RSCA op een nederlaag komen te staan. Gert Verheyen volgde de wedstrijd tegen West Ham ook aandachtig en had een uitgesproken mening over dat doelpunt.

Anderlecht hield lang stand maar slikte in het slotkwartier alsnog de 0-1, onder meer na uitstappen van Hoedt. De Nederlander hoefde voor Verheyen, die in de Sporza-studio zat als analist, niet aangeduid te worden als verantwoordelijke voor dat tegendoelpunt. "De hoofdschuldige is Diawara. Die moet als verdedigende middenvelder als de bliksem voor zijn verdediging zijn."

De laksheid van de Guineeër stoorde Verheyen. "Die hobbelt richting zestien meter, doet daar eigenlijk niks en reageert dan ook niet op die bal achteruit naar Paquetá. Hoedt stapt uit omdat Diawara daar niet is. Heel die fase heeft Diawara gehobbeld van begin tot einde en heeft hij twee-drie keer de kans gehad om tussen te komen. Je moet sprints trekken: vijf-zes meter naar daar, tien meter naar daar... Dat moet veel sneller en agressief zijn."

Gevolg

Op de manier waarop hij nu voetbalde, had Anderlecht niet veel aan hem. "Of hij daar nu was of niet, maakte niets uit: hij heeft niks gedaan en is de verdedigende middenvelder. Het uitstappen van Hoedt is niet goed, maar is een gevolg van het feit dat Diawara niet doet wat hij moet doen."

Bij zijn kritiek op Diawara kwam de trainer in Gert Verheyen weer een beetje naar boven. "Ik word daar een beetje kwaad van. Als je op de bank zit en je ziet uw verdedigende middenvelder dat doe, dan word je knettergek."