De Belgen bij Milan winnen topper tegen Juventus en zetten Napoli onder druk

Geen Belgen in de basis bij AC Milan, maar wel drie op de bank die uiteindelijk allemaal speelminuten kregen in de topper tegen Juventus.

Het Belgisch drietal met Divock Origi, Aster Vranckx en Charles De Ketelaere begonnen op de bank bij AC Milan voor de topper tegen Juventus. Het hadden er vier kunnen zijn, maar Alexis Saelemaeckers is langdurig geblesseerd en moest toekijken vanuit de tribune.

Het balbezit in de eerste helft was voor de bezoekers uit Turijn, maar AC Milan had de meeste en de beste kansen. Het was Fikayo Tomori die zorgde voor het openingsdoelpunt in de slot van de eerste helft. De 1-0 was ineens ook de ruststand.

AC Milan ging op hetzelfde elan verder en na 9 minuten in de tweede helft stond de 2-0 op het bord. Doelpuntenmaker van dienst was Brahim Diaz. In de 64ste minuut was Charles De Ketelaere de eerste Belgische invaller. Hij mocht plaatsnemen op het veld in de plek van Brahim Diaz. In de 84ste minuut mochten Origi en Vranckx nog invallen, maar aan de score veranderde niets meer.

Dankzij deze overwinning komt AC Milan op een gedeelde eerste plaats met Napoli. Dat wel nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.