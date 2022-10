Ploeg uit Jupiler Pro League zoekt vers geld en overweegt verkoop: "Om te blijven groeien"

De aandeelhouders van Sporting Charleroi zijn op zoek naar nieuwe investeerders, ook al maakt de club al jaren winst.

Negen jaar na elkaar boekt Sporting Charleroi winst, maar toch is de club op zoek naar vers geld, zo schrijft De Tijd vandaag.

Enkele kandidaten kregen een dossier over de club toegestuurd met alle nodige informatie. Volgens De Tijd staat Charleroi open voor de verkoop van zowel een minderheids- of een meerderheidsbelang.

De club is voor 75 procent in handen van Mehdi Bayat. Voorzitter Fabien Debecq bezit 23 procent, secretaris Pierre-Yves Hendrickx de rest 2 procent.

"We hebben geen geld nodig", zegt Bayat. "Maar als we te midden van de almaar grotere concurrentie van buitenlandse en kapitaalkrachtige eigenaars willen blijven groeien, moeten we de deur openzetten voor vers kapitaal."