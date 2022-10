🎥 Cyriel Dessers scoort eerste goal in Serie A, maar Cremonese verliest wel van Napoli

De kop is er af voor Cyriel Dessers bij Cremonese.

Cyriel Dessers maakte deze zomer de overstap van Racing Genk naar het Italiaanse Cremonese. Dessers begon nog aan het seizoen bij de Limburgers met drie goals in drie matchen, maar vertrok toch naar het Italiaanse Cremonese voor 6,5 miljoen euro.

Dessers startte in zeven van de acht matchen, in de laatste match tegen Lecce mocht hij 25 minuten invallen. Op de derde speeldag had Dessers als een assist gegeven in de match tegen Torino, maar scoren lukte nog altijd niet.

Tegen Napoli was het eindelijk wel raak. Napoli was via Politano op voorsprong gekomen. Na twee minuten in de tweede helft viel de bal voor de voeten van Dessers in de zestien en hij twijfelde niet. Jammer genoeg leverde het geen punten op, want een kwartier voor tijd scoorde Simeone nog voor Napoli. En in de toegevoegde tijd scoorden Hirving Lozano en Mathias Oliveira nog voor Napoli.

Cremonese blijft zo gedeeld laatste, Napoli blijft aan de leiding in de Serie A met twee punten voorsprong op Atalanta en drie op Udinese en AC Milan.