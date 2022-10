Roberto Martinez is niet blij met Eden Hazard en gaat met hem praten

Over anderhalve maand begint het WK in Qatar, maar bondscoach Roberto Martinez zit nog met enkele onzekerheden.

Voor Roberto Martinez is er altijd een algemene vrees voor blessures. Bij de Rode Duivels zijn er wel een paar.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Martinez dat hij Alexis Saelemaekers nog niet heeft afgeschreven. Hij zal tot 10 november wachten om een definitief oordeel over hem te vertellen. Die dag zal Martinez ook zijn WK-selectie bekendmaken.

Dan is er ook nog Romelu Lukaku. Martinez weet dat het de 1e keer is dat Lukaku een spierscheur heeft en wil niet dat Lukaku te vroeg opnieuw begint. Ook maakt Martinez zich geen zorgen over het matchritme van Lukaku.

Ook is er nog de situatie van Eden Hazard. Daar is Martinez niet tevreden over. Hij zal met Hazard spreken daarover. Martinez zal hem niet laten vallen en zal hem blijven steunen.