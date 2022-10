Het verdict is gevallen voor Castro-Montes: Gent is sterkhouder een tijdje kwijt

Alessio Castro-Montes moest vlak voor de rust in de partij tussen KAS Eupen en KAA Gent geblesseerd naar de kant. Verder onderzoek bracht een scheurtje in de hamstrings aan het licht.

De Buffalo's communiceren echter niet over de grootte van de scheur of de duur van de onbeschikbaarheid. Al zal Castro-Montes sowieso enkele weken moeten herstellen.

We zullen Alessio even moeten missen. Een MRI-scan bracht vandaag een scheurtje in de hamstrings aan het licht. #eupgnt



Get well soon Ales! 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/GlSxgczKAL