Barça moet plooien en Griezmann voor minder laten gaan, maar: "Dat was pas een drama geweest"

Antoine Griezmann is definitief een speler van Atlético Madrid. Joan Laporta geeft zelf tekst en uitleg bij de transfer. "Dit is de beste oplossing voor alle partijen."

Atlético Madrid betaalt twintig miljoen euro voor Antoine Griezmann. Daar komt via een bonussensysteem nog eens vier miljoen euro bij. Los Colchoneros moeten wél het verschil betalen indien ze de Fransman in de toekomst voor meer dan veertig miljoen euro betalen.

Die veertig miljoen euro was immers de aankoopoptie in het contract van Griezmann. “Maar toch is dit de best oplossing voor alle partijen”, aldus Joan Laporta (voorzitter van FC Barcelona, nvdr.) in de Spaanse kranten. “

Barça vreesde immers een financiële kater. “Als Griezmann was teruggekomen moesten we zijn salaris van 36 miljoen euro per jaar betalen, hé. Dat was pas een drama geweest. En dat kunnen we op deze manier vermijden.”