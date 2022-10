Trainer Deila verklaart afwezigheid van Selim Amallah: "Het gaat om waarden, respect en eerlijkheid"

Voorafgaand de Waalse derby tussen Charleroi en Standard viel vooral de afwezigheid van Selim Amallah op bij de Rouches. Nochtans was de Marokkaanse international niet geblesseerd of ziek.

Selim Amallah deed niet mee aan de Waalse clash gewonnen door Standard"Een clubbeslissing", zei coach Ronny Deila op zijn persconferentie.

Volgens de Noorse technicus is de sanctie niet gekoppeld aan de contractuele situatie van de speler wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. De voormalige speler van Moeskroen kreeg verlengingsaanbiedingen, maar wees ze af, hoewel het management van de Rouches de zaak nooit liet vallen. "Het heeft niets te maken met het verlengen van zijn contract. Het gaat om waarden, respect en eerlijkheid", voegde Deila eraan toe. "Daarom heeft de club hem aan de kant gezet. Iedereen heeft ambities, maar we proberen goed te werken. Waarden zijn belangrijker dan resultaten."

De Rouches hebben een sterke beslissing genomen om het zonder hun X-factor te doen, die dit seizoen vier doelpunten en één assist had gescoord. Is hij er volgend weekend weer? "Ik weet het niet, we zullen zien. Het is de club die beslist", besloot de Rouches T1.