Andres Iniesta heeft op zijn 38ste een plan: "Terugkeren naar FC Barcelona"

Andres Iniesta speelt nog zeker een seizoen voor Vissel Kobe in Japan, maar wil ook daarna in het voetbal actief blijven.

Stoppen staat niet in het woordenboek van de Spanjaard. “Ik zal hier nog een jaar spelen en daarna zien we wel”, zei Iniesta in een interview met La Gazzetta dello Sport. Bij Vissel Kobe speelt hij al sinds 2018.

Van 2002 tot 2018 speelde hij voor FC Barcelona en een grote terugkeer ziet hij helemaal zitten nog. Volgende zomer dan maar. “Ik zou dat graag doen, want het is mijn thuis. Ik weet niet in welke rol: coach, technisch directeur of nog iets anders.”

“Het is fijn om eraan te denken dat iemand die zoveel heeft betekend en zoveel heeft gegeven voor een club, er verder kan gaan na zijn actieve carrière. Maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet ook een functie voor me zijn.”