Brandon Mechele: "We weten dat dit niet aan de orde is onder Carl Hoefkens"

Club Brugge speelt woensdagavond in de groepsfase van de Champions League tegen Atletico Madrid.

Vanmorgen stapte Club Brugge op het vliegtuig richting Madrid. “We weten dat het een heel andere match wordt dan in de heenwedstrijd”, zei Brandon Mechele bij Sporza.

Met een overwinning is blauwzwart hoe dan ook gekwalificeerd voor de achtste finales. “Wat het anders maakt, is dat er een Europese kwalificatie aan vast hangt. De wedstrijd zelf is niet anders dan vorige verplaatsingen. We moeten proberen een resultaat te halen."

“Of er al veel wordt gesproken onder de spelers over een mogelijke kwalificatie? Niet per se. Het zit wel in ons achterhoofd. Het is een wedstrijd zoals de vorige drie, maar we willen die kwalificatie natuurlijk wel afdwingen.”

En dat wordt op de wijze van de trainer beleefd. “Ondertussen weet binnen en buiten de club dat grote emoties niet aan de orde zijn onder trainer Carl Hoefkens. Hij wil vooral focus. Zeker na een derde competitienederlaag. In eigen stadion dan nog. We willen zeker iets rechtzetten na de nederlaag tegen Westerlo.”