Pep Guardiola laat zich duidelijk uit over transfergeruchten rond Erling Haaland

Erling Haaland is nog maar pas aan de slag bij Manchester City of er doen al stevige geruchten over een mogelijk vertrek de ronde.

Het was het befaamde The Athletic dat schreef dat er in het contract van de Noorse spits een afkoopclausule van 200 miljoen euro zou staan.

Die zou in 2024 geactiveerd kunnen worden. Haaland zou wel niet naar een andere club uit de Premier League mogen vertrekken.

“Het is niet waar. Er is geen afkoopclausule. Niet voor Real Madrid, niet voor een ander team. Dat is alles wat ik kan zeggen”, zegt Pep Guardiola over het artikel.