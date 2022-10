Simeone is duidelijk op de persconferentie: "Ik beschouw deze wedstrijd niet als een finale, maar ik weet dat jullie pers er van houden om het zo te noemen"

Diego Simeone staat met Atlético Madrid verrassend laatst in groep B van de Champions League en ontvangt morgenavond de leider in de groep Club Brugge: "Dit parcours hadden we niet verwacht.

Diefgo Simeone beseft dat Club Brugge een stugge tegenstander was in de heenwedstrijd. Ook morgen verwacht de Coach een vergelijkbare wedstrijd: "We weten dat Club in de heenwedstrijd goed voetbal op de mat bracht en dat met een sterke dynamiek. Ze braken telkens goed uit op beide flanken. Het zal een vergelijkbare wedstrijd worden met veel moed langs beide kanten. We zijn opzoek naar groei, heel veel spelers hebben zin in verbetering en dat is de weg die we moeten afleggen."

Morgen wordt volgens de Spaanse pers als een finale beschouwd: "Ik denk dat het voor de media interessant is om het zo te benoemen. We moeten gewoon sterk zijn in deze competitie en ons bewijzen. We hebben het voordeel dat we thuis spelen, want we hebben het publiek nodig. De kracht die we uit hun steun putten is enorm."

Simeone is duidelijk over zijn toekomst bij Atlético: "Ik denk met dezelfde zekerheid als altijd. Onlangs kreeg ik de vraag of ik me ergens anders kon voorstellen en het antwoord was duidelijk 'Neen'. We stellen ons elk seizoen het best mogelijke voor en geen negatieve situaties, dus dit parcours hadden we niet verwacht. Voorlopig voel ik me hier nog steeds goed."

Ten slotte gaf de Argentijnse coach nog een woordje over het bankzittersstatuut van Joao Felox"Er is niet veranderd voor Joao Felix, er zijn er die gewoon momenteel in een betere vorm zitten. De cijfer spreken voor zich. We hebben hem nodig maar het is duidelijk dat hij moeilijk de weg naar doel vindt maar dat volgt wel. Eens dat van de baan is komt de rest van zelf."