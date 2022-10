Zulte Waregem in de problemen: "Als je tegen Kortrijk verliest, groeit het gevoel dat de boeken dicht kunnen"

Zulte Waregem heeft de lijn van de goeie voorbereiding niet kunnen doortrekken. De West-Vlamingen staan allerlaatst met amper vijf punten. Volgens analist Wim De Coninck is het de volgende weken erop of eronder.

Na een goeie voorbereiding liet Essevee de laatste weken 0 op 15 noteren. “Het programma was ook niet mals, maar je zag gaandeweg het geloof en de hoop verdwijnen en dat is toch zorgwekkend. De wanhoop en de vertwijfeling die zich vorig jaar meester maakten van de club, lijken helemaal terug", aldus De Coninck in Het Nieuwsblad.

Met de komende weken Kortrijk, Anderlecht, Oostende, Standard en KV Mechelen op het programma zullen er heel wat punten gepakt moeten worden. "Dus moet je in Kortrijk eigenlijk gaan winnen. Dan sta je weer op twee punten van de veilige zone. Daarna moet je wel een reeksje neerzetten van zeven op negen. Anders wordt het heel moeilijk hoor."

En hoe vast zit Mbaye Leye nog in het zadel. "Als je het niet meer weet, verander je als club vaak van doelman of trainer. Ligt het aan hen? Vaak niet, maar vaak pakt een bestuur naar zo’n noodgreep om een schokeffect te creëren. De derby tegen Kortrijk is meer dan ooit de belangrijkste match van het seizoen. Aan schoonheidsprijzen heb je nu niets meer. Als je er verliest, groeit wellicht het besef dat de boeken dicht kunnen."