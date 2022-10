Mazzu windt zich op als het over 'zaak Hoedt' gaat: "Jullie hebben dat zwaar overdreven, dit verdient hij niet"

Na KV Mechelen-Anderlecht is er heel wat inkt gevloeid over de vervanging van Wesley Hoedt. Er werden zaken bij betrokken die volgens de club niet juist waren. En ook Felice Mazzu had er het één en ander over te vertellen. Daaruit kunnen we afleiden dat hij morgen gewoon speelt.

Mazzu werd gevraagd of hij met Hoedt gesproken had nadat die bij de rust gewisseld werd na een heel zwakke eerste helft. Er werd ook over zijn mentaliteit gesproken tijdens de week. "Jullie hebben er een veel te grote zaak van gemaakt", doelde Mazzu op de pers. "Eigenlijk zijn jullie te ver gegaan. Het is heel erg overdreven. Wesley verdient het niet om zo geanalyseerd te worden." "Hij is een grote professional. Een speler die 's morgens voor alle anderen al op de club is en harder werkt dan anderen. Hij wil zich in dienst stellen van de ploeg, maar hij kan soms arrogant overkomen. Maar zo is hij niet. Ik wil hem mijn steun geven tot hij bepaalde limieten overschrijdt, maar dat heeft hij niet gedaan. Jullie zien de dingen van buitenaf, maar niet alles is zo negatief zoals jullie het omschrijven."





