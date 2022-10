Is de clausule er dan toch? 'Haaland kan in 2024 voor dit bedrag opgehaald worden bij Manchester City'

Erling Braut Haaland is ook in de Premier League dé sensatie. Manchester City kocht de Noor via een opstapclausule voor een prikje weg bij Borussia Dortmund. En jawel, zo'n clausule is er opnieuw.

The Athletic weet dat Erling Braut Haaland vanaf 2024 kan worden opgepikt bij Manchester City. Positief voor The Cititzens: we spreken deze keer niet van 75 miljoen euro, maar over 200 miljoen euro. Maar dat is niet alles. Elk seizoen gaat dat bedrag stelselmatig naar beneden. Bovendien geldt de clausule enkel voor niet-Engelse clubs. Chelsea FC, Manchester United en Newcastle United mogen de dromen al opbergen.