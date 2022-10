Sébastien Haller over kankerbehandeling: "Periodes van vijf dagen in het ziekenhuis"

Sébastien Haller maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, maar speelde daar nog geen minuut door teelbalkanker.

“Ik lig periodes van vijf dagen in het ziekenhuis. Daar lig ik dan constant aan een infuus. Terwijl de behandeling bezig is, mag ik mijn bed niet uit. Na die vijf dagen krijg ik twee weken rust om bij te komen van de chemotherapie. Zo’n fase van drie weken moet ik vier keer doormaken”, zegt Haller aan UEFA.com

Op een terugkeer wil Haller geen datum plakken. “Als ik het geluk heb dat ik geen operatie nodig heb, dan kan het snel gaan. Dat wordt drie weken na de laatste fase bekeken. Als de operatie niet nodig is, mag ik denken dat ik op dat moment in een goede conditie zal zijn.”

Toch probeert Haller het allemaal positief in te zien. “Door alles wat me overkomen is, heb ik nu tijd om bij mijn kinderen te zijn. Die momenten van geluk mag je niet over het hoofd zien. Ik heb het geluk dat ik me goed voel. Ik kan het fysiek aan om wat werk te doen en voel me fysiek en mentaal oké.”