Spaanse krant Marca opnieuw kritisch: "Enkel het team met het minste potentieel kan vandaag ticket voor de laatste zestien boeken"

Het is duidelijk volgens de Spaanse sportkrant Marca, Atlético had gewoonweg aan de leiding moeten staan en kan vanavond maar best winnen als het geen afgang wil ondergaan en nog kans wil maken op de volgende ronde.

"De Champions League vergeeft niet, Simeone weet als geen ander dat fouten afgestraft worden op het kampioenenbal. Zo hebben Club Brugge en Bayer Leverkusen in de vorige wedstrijden bevestigd. In de Spaanse krant staat te lezen dat Atlétcio Club moet verslaan vanavond om nog kans te willen maken op een plekje bij de laatste zestien. Club Brugge is dan ook de verrassende leider in groep B van de Champions League met 9 op 9, dat Bayern Munchen of City hun poules winnen is geen verrassing maar een Belgische ploeg wel. Het team met het minste potentieel kan vandaag doorstoten, de andere drie ploegen niet..." Acht dagen geleden overweldigde Club de Madrilenen in eigen huis met meer ritme en intensiteit, hoewel de grotere kansen toch van de bezoekers kwamen. "Maar liefst 20 schoten en een gemiste penalty. Jutglà was een nachtmerrie voor Atlético met een assist en een doelpunt, hij zal opnieuw voor de grootste dreiging zorgen." Aldus Marca





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Atlético Madrid - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.