'Enkele uren na zijn ontslag kon Lopetegui al aan de slag in Premier League'

Julen Lopetegui zit momenteel werkloos op de bank. De voormalige coach van Sevilla FC kon meteen elders aan de slag, maar weigerde de aanbieding.

Volgens de Engelse media kreeg Julen Lopetegui enkele uren na zijn ontslag als coach van Sevilla FC al een telefoontje uit Engeland. Wolverhampton Wanderers wou de Spanjaard naar de Premier League halen.

De Spanjaard had echter geen trek om meteen aan een nieuw avontuur te beginnen. Bovendien is zijn vader momenteel ziek. Voor de volledigheid: voor de aanstelling van Erik ten Hag was ook Manchester United concreet voor Lopetegui.