Indy Boonen eindelijk terug bij KV Oostende: "Sommigen hadden hem misschien al afgeschreven"

Na een lange tijd van afwezigheid is Indy Boonen terug bij KV Oostende.

Indy Boonen stond bijna het hele vorige seizoen aan de kant met een gescheurde achillespees. Hij viel in april toen nog in tegen Seraing en Eupen. Ook dit seizoen zat Boonen nog niet in de selectie. Tegen Seraing mocht Boonen voor het eerst invallen.

En dat leverde meteen een punt op. Boonen zorgde voor de assist voor de goal van Medley. Ook coach Yves Vanderhaeghe is onder de indruk. “Indy is niet de sterkste speler qua fysiek, maar heeft heel goeie voeten en kan ons voetballend iets extra bijbrengen. Die jongen kan écht goed shotten”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

“Chapeau voor hem. Sommigen hadden Indy misschien al afgeschreven, maar op training laat hij toch één en ander zien. En als een speler het verdient, dan neem je hem bij de kern.” Boonen krijgt de volgende wedstrijden waarschijnlijk nog zijn kans door geblesseerden en geschorsten bij KV Oostende.

Dit weekend ontvangt KV Oostende Union. Vorig jaar eindigde die match op 1-7, Bij Oostende willen ze dat niet nog eens meemaken.