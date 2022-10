Mbokani meteen matchwinnaar, Beveren (even) leider na zege tegen Deinze

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond liefst twee duels op het programma. En dat leverde de nodige leukigheden op.

Beveren nam het in eigen huis op tegen Deinze en kon bij een overwinning voor minstens een dag de leidersplaats overnemen.

Het kwam via Hoggas ook snel op voorsprong en had daarna de wedstrijd in handen, tot Carcela - broer van - de gelijkmaker wist te lukken.

Mbokani

En toen moest het moment van Dieumerci Mbokani nog komen. Hij was eindelijk speelgerechtigd en zorgde vijf minuten voor tijd voor de beslissing.

RWDM won ook, met 1-4 op bezoek bij de beloften van Standard op de Académie Dreyfus in Angleur. Ook zij doen zo een prima zaak.