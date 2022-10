Sambi Lokonga heel kritisch voor Anderlecht: "Met Vinnie wisten we waar we naartoe gingen, nu weet ik het niet"

"Spijtig genoeg wel!" Het antwoord van Albert Sambi Lokonga op de vraag of hij Anderlecht nog volgt, spreekt boekdelen. Het voormalige jeugdtalent dat nu bij Arsenal zit, begrijpt het allemaal niet goed wat er bij 'zijn club' gebeurt.

Lokonga heeft wel een vrij goed idee van waar het misloopt. "Het begint bovenaan. Iedereen moet op zijn plek blijven. De kok moet kok blijven. Iedereen heeft zijn rol, zijn functie en je moet iedereen zijn werk laten doen. Dit is niet het geval en dit levert moeilijkheden op. Iedereen heeft zijn eigen gedachten over hoe te spelen, hoe dingen te doen. Te veel mensen bemoeien zich met alles", klinkt het in La Dernière Heure.

Hij is dan ook duidelijk: het ontslag van Vincent Kompany kwam er te snel. "Ze begrepen pas welk werk hij deed toen hij wegging. Hij liet een leegte achter. Er wordt altijd gezegd dat de eerste resultaten soms te danken zijn aan geluk, maar dat het uiteindelijk het werk en het talent is dat spreekt. Aan het einde van het seizoen plukten we de vruchten van ons werk met Vinnie. We wisten waar we heen gingen. Er was duidelijkheid."

Hij ziet een te ouderwets voetbal. "Als ik de Mauves zie spelen, weet ik niet waar ze heen willen. Ik heb niets tegen Felice Mazzù, maar met Kompany hebben we gezien wat er is ingevoerd, het idee dat hij in gedachten had. Dit is momenteel niet het geval."