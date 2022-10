🎥 Club NXT verslaat Lommel SK na een spektakelstuk en een blunder van de arbitrage

Lommel SK en Club NXT hebben in de Challenger Pro League de zaterdagavond van de 9e speeldag afgesloten. Het werd een boeiende partij.

In het begin van de wedstrijd was Lommel SK die als 1e het initiatief wou nemen, maar het was Club NXT die op voorsprong kwam. Kyriani Sabbe kopte een hoekschop binnen. Daarna bleef Lommel het initiatief nemen. Ze hadden verschillende kansen, maar opnieuw viel het doelpunt aan de overkant. Deze keer vond Romeo Vermant de weg naar het doel.

Voor Lommel SK lukte scoren, ondanks de vele pogingen, niet. Na de pauze was het wel raak. Alonso Martínez krulde de bal in de winkelhaak. Daarna ging Lommel erop en erover. Martínez maakte zijn 2e van de avond en Silu Metinho zorgde na 80 minuten voor de 3-2-voorsprong.

Toch was de wedstrijd nog niet afgelopen. Noah Mbamba maakte snel gelijk. Enkele minuten later ging de bal ook op de stip voor Club. Al maakte Eric Monjonell de fout buiten het strafschopgebied. Vermant trok er zich niets van aan en zette de 3-4 op het bord.